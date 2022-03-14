Генштаб ВСУ: Российские военные в Украине потеряли 389 танков и 1249 бронемашин

Российские войска за время вторжения в Украину потеряли более 12 тыс. военнослужащих, 389 танков и 1249 бронемашин.

Российские войска за время вторжения в Украину потеряли более 12 тыс. военнослужащих, 389 танков и 1249 бронемашин.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили личного состава – свыше 12 тыс. человек, танков ‒ 389 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1 249 единиц, артиллерийских систем – 150 единиц, РСЗО - 64 единиц, средства ПВО - 34 единиц, самолетов – 77 единиц, вертолетов – 90 единиц, автомобильной техники - 617 единиц, корабли/катера - 3 единиц, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 8", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.