Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.
Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком и Николаевской направлениях.
Общие боевые потери России ориентировочно составили:
- личного состава - около 45 200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1912 (+5);
- боевых бронированных машин - 4224 (+12);
- артиллерийских систем - 1028 (+10);
- РСЗО - 266 (+0);
- средства ПВО - 141 (+0);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 197 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 806 (+3);
- крылатые ракеты - 190 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6);
- специальной техники - 99 (+2).