Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.

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