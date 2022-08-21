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Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.
В регионе
21 августа 2022 г. 11:57
Генштаб ВСУ: Российская армия в Украине потеряла более 45 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.

Как передает Report, об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком и Николаевской направлениях.

Общие боевые потери России ориентировочно составили:

- личного состава - около 45 200 (+300) человек ликвидировано;

- танков - 1912 (+5);

- боевых бронированных машин - 4224 (+12);

- артиллерийских систем - 1028 (+10);

- РСЗО - 266 (+0);

- средства ПВО - 141 (+0);

- самолетов - 234 (+0);

- вертолетов - 197 (+0);

- беспилотников оперативно-тактического уровня - 806 (+3);

- крылатые ракеты - 190 (+0);

- корабли / катера - 15 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6);

- специальной техники - 99 (+2).

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