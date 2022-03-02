Генштаб ВСУ: Российская армия готовится к высадке в районах Затоки и Одессы

Российские войска продолжают подготовку к высадке на Черноморском побережье в районах Затоки и Одессы.

Российские войска продолжают подготовку к высадке на Черноморском побережье в районах Затоки и Одессы.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море. Противник деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике", - отмечается в сообщении.

Генштаб также сообщил, чтоп о состоянию на 2 марта корабли России требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря, чтобы "российская армия могла прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь".