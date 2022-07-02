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Генштаб ВСУ: РФ пытается вернуть утраченные позиции под Харьковом

Генштаб ВСУ: РФ пытается вернуть утраченные позиции под Харьковом Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции под Харьковом и штурмуют в направлении Кочубеевка – Дементиевка в Харьковской области.
В регионе
2 июля 2022 г. 09:30
Генштаб ВСУ: РФ пытается вернуть утраченные позиции под Харьковом

Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции под Харьковом и штурмуют в направлении Кочубеевка – Дементиевка в Харьковской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке.

"На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий украинских войск и недопущении их дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций войска РФ штурмуют в направлении Кочубеевка – Дементиевка, ведут артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, победа, Дементьевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Заиловка, Великая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанесены авиационные удары вблизи верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпаново", — говорится в сообщении.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота РФ продолжает усилия по блокированию морских коммуникаций Украины. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Истребительная авиация Воздушных сил Украины продолжает патрулирование воздушного пространства страны, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям ВСУ в определенных операционных районах.

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