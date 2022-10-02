Генштаб ВСУ: РФ может отправить осужденных на войну

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подчеркивается, что российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек убитыми и ранеными, а также четыре единицы военной техники", – говорится в информации.

В Генштабе отмечают, что российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне, а также продолжает поиск путей пополнения потерь в живой силе.

"По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном Кодексе РФ, в котором предполагается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий. На временно захваченной территории Украины российская власть, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировала меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии", - сообщает Генштаб.