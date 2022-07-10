Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны

С 24 февраля по 10 июля потери ВС России составили около 37 300 человек.

С 24 февраля по 10 июля потери ВС России составили около 37 300 человек.

Как передает Report , об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также было выведено из строя 1 641 танк, боевых бронированных машин – 3 823, артиллерийских систем – 834, РСЗО – 247, средств ПВО – 108, самолетов – 217, вертолетов - 188, БПЛА оперативно - тактического уровня - 676, крылатых ракет - 155, кораблей/катеров - 15, автомобильной техники и автоцистерн - 2 694, специальной техники – 66.

Подчеркивается, что наибольшие потери российская армия понесла на Краматорском направлении.