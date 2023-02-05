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Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине Украинские военные нейтрализовали за сутки 700 российских солдат.
В регионе
5 февраля 2023 г. 11:54
Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Украинские военные нейтрализовали за сутки 700 российских солдат.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Согласно информации, общее число потерь российской армии с начала войны составляет 131 290 военных.

Всего за время войны по данным украинской стороны уничтожено 3220 российских танков, 6405 боевых бронированных машин, 2226 артиллерийских систем, 460 РСЗО, 227 единиц средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета, 1958 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей и катеров, 5091 единица автомобильной техники и автоцистерн, 203 единицы специальной техники.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiyanın 131 mindən çox hərbçisi məhv edilib

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