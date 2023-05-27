Генштаб ВСУ раскрыл потери российской стороны в Украине

Число потерь российской армии с 24 по 27 мая в Украине составило 480 человек.

Число потерь российской армии с 24 по 27 мая в Украине составило 480 человек.

Как передает Report, такие данные приводит Генштаб ВСУ в Facebook.

Всего с начала войны в Украине российская армия потеряла около 206 200 человек убитыми, следует из информации.

По данным украинской стороны, с 24 февраля 2022 года ориентировочно уничтожено 3 799 российских танков, 7 442 единицы боевых бронированных машин, 3 406 артиллерийских систем, 2 941 опертивно-тактический БПЛА, 329 единиц средств ПВО, 310 самолетов, 296 вертолетов, 572 единицы РСЗО, 18 кораблей/катеров, 6 172 единицы автомобильной, 449 единиц специальной техники.