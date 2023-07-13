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Генштаб: ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута

Генштаб: ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута ВС Украины продолжают продвигаться на двух направлениях фронта, имеются успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.
В регионе
13 июля 2023 г. 10:18
Генштаб: ВСУ продвигаются на южном фланге Бахмута

ВС Украины продолжают продвигаться на двух направлениях фронта, имеются успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

По его словам, ВСУ продолжают атаковать противника на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. В Запорожской области украинские воины имеют успех на двух участках вблизи города Орехов.

"На направлениях Новоданиловка-Широкая Балка, Новотокмачка-Новопокровка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Также продолжаются наступательные действия севернее и южнее Бахмута", - сказал он.

Он отметил, что на южном фланге ВСУ имели частичный успех, они закрепляются на позициях.

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