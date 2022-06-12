Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили более 32 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских военнослужащих.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 32 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано;

- танков ‒ 1 430 (+11) единиц;

- боевых бронированных машин ‒ 3 484 (+18);

- артиллерийских систем - 715 (+3);

- реактивных систем залпового огня - 226 (+4);

- средств ПВО - 97;

- самолетов - 212;

- вертолетов – 178;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3);

- крылатых ракет - 125;

- кораблей/катеров - 13;

- автомобильной техники и автоцистерн - 2 455 (+7);

- специальной техники - 54.

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.