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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили более 32 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили более 32 тыс. человек Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских военнослужащих.
В регионе
12 июня 2022 г. 11:46
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили более 32 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 32 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано;

- танков ‒ 1 430 (+11) единиц;

- боевых бронированных машин ‒ 3 484 (+18);

- артиллерийских систем - 715 (+3);

- реактивных систем залпового огня - 226 (+4);

- средств ПВО - 97;

- самолетов - 212;

- вертолетов – 178;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3);

- крылатых ракет - 125;

- кораблей/катеров - 13;

- автомобильной техники и автоцистерн - 2 455 (+7);

- специальной техники - 54.

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.

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Версия на английском языке Ukraine Army General Staff: Russia lost more than 32,000 people

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