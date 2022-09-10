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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 52,25 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 52,25 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали еще 350 российских военнослужащих, а также уничтожили вертолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 52 250 человек.
В регионе
10 сентября 2022 г. 11:31
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 52,25 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали еще 350 российских военнослужащих, а также уничтожили вертолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 52 250 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 10 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 136 (+14), боевые бронированные машины - 4 584 (+9), артиллерийские системы - 1 259 (+22), РСЗО - 311 (+5), средства ПВО - 162 (+3), самолеты - 239, вертолеты - 212 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 898 (+10), крылатые ракеты - 215 (+1), корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 426 (+27), специальная техника - 114 (+2).

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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