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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,83 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,83 тыс. человек Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.
В регионе
31 июля 2022 г. 10:43
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,83 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери РФ на 31 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 40 830 (+160) человек ликвидировано;

танков - 1 763 (+4) од.;

боевых бронированных машин – 4 004 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 916 (+10) ед.;

РСЗО - 259 (+1) ед.;

средства ПВО - 117 (+0) ед.;

самолетов - 223 (+1) ед.;

вертолетов - 190 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2).;

крылатые ракеты - 174 (+0).;

корабли/катера - 15 (+0) од.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 902 (+13) ед.;

специальная техника - 80 (+2).

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