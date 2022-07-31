Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,83 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Общие боевые потери РФ на 31 июля ориентировочно составили:

личного состава - около 40 830 (+160) человек ликвидировано;

танков - 1 763 (+4) од.;

боевых бронированных машин – 4 004 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 916 (+10) ед.;

РСЗО - 259 (+1) ед.;

средства ПВО - 117 (+0) ед.;

самолетов - 223 (+1) ед.;

вертолетов - 190 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2).;

крылатые ракеты - 174 (+0).;

корабли/катера - 15 (+0) од.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 902 (+13) ед.;

специальная техника - 80 (+2).