Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,83 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военных. Также уничтожили десяток артиллерийских систем.
Как передает Report, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Общие боевые потери РФ на 31 июля ориентировочно составили:
личного состава - около 40 830 (+160) человек ликвидировано;
танков - 1 763 (+4) од.;
боевых бронированных машин – 4 004 (+9) ед.;
артиллерийских систем - 916 (+10) ед.;
РСЗО - 259 (+1) ед.;
средства ПВО - 117 (+0) ед.;
самолетов - 223 (+1) ед.;
вертолетов - 190 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 735 (+2).;
крылатые ракеты - 174 (+0).;
корабли/катера - 15 (+0) од.;
автомобильной техники и автоцистерн – 2 902 (+13) ед.;
специальная техника - 80 (+2).