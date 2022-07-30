Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 40,67 тыс. человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны ВС РФ потеряла 40 670 человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ликвидировали еще 170 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны ВС РФ потеряла 40 670 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 30 июля потери ВС РФ составили: танки - 1 759 ед., боевые бронированные машины - 3 995, артиллерийские системы - 906, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты - 222, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 733, крылатые ракеты - 174, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 889, спецтехника - 78.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. В течение минувших суток украинские войска отбили штурмы на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях", - сказано в сообщении.