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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 100 военнослужащих, всего - 37 570 человек.
В регионе
13 июля 2022 г. 10:48
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек

За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 100 военнослужащих, всего - 37 570 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По состоянию на 13 июля ВСУ ликвидировано: 1 649 танков, 3 832 боевых бронированных машин, 839 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей, 2 704 автомобильной техники и автоцистерн, 67 специальной техники.

"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada 100 rusiyalı hərbçi məhv edilib"

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