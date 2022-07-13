Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,57 тыс. человек

За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 100 военнослужащих, всего - 37 570 человек.

За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 100 военнослужащих, всего - 37 570 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По состоянию на 13 июля ВСУ ликвидировано: 1 649 танков, 3 832 боевых бронированных машин, 839 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 678 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей, 2 704 автомобильной техники и автоцистерн, 67 специальной техники.

"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.