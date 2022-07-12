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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,5 тыс. человек За сутки ВС Украины ликвидировали 70 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли около 37 470 человек.
В регионе
12 июля 2022 г. 11:33
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 37,5 тыс. человек

За сутки ВС Украины ликвидировали 70 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли около 37 470 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По состоянию на 12 июля было ликвидировано 1 649 танков, 3 829 боевых бронированных машин, 838 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 БПЛА, 155 крылатых ракет, 15 кораблей, 2 699 автотехники и автоцистерн, 66 спецтехники.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, что штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов ВС РФ в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 37,5 min nəfər təşkil edir"

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