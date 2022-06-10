О нас

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 31,9 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 31,9 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 900 российских военнослужащих.
В регионе
10 июня 2022 г. 10:14
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 31,9 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 900 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 10 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 409, боевые бронированные машины - 3 450, артиллерийские системы - 712, РСЗО - 222, средства ПВО - 97, самолеты - 212, вертолеты - 178, БПЛА оперативно-тактического уровня - 572, крылатые ракеты - 125, корабли/катера - 13, специальная техника - ​54.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутовском и Харьковском направлениях", - отмечает Генштаб ВСУ

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiya Silahlı Qüvvələrinin itkiləri 31,9 min nəfərdir”
Версия на английском языке Ukrainian General Staff discloses losses of Russian army

Самое читаемое

Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi