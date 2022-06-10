Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 31,9 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 900 российских военнослужащих.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 900 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 10 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 409, боевые бронированные машины - 3 450, артиллерийские системы - 712, РСЗО - 222, средства ПВО - 97, самолеты - 212, вертолеты - 178, БПЛА оперативно-тактического уровня - 572, крылатые ракеты - 125, корабли/катера - 13, специальная техника - ​54.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутовском и Харьковском направлениях", - отмечает Генштаб ВСУ