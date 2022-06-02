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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 850 российских военнослужащих.
В регионе
2 июня 2022 г. 11:43
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 850 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 2 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 363, боевые бронированные машины - 3 354, артиллерийские системы - 661, РСЗО - 207, средства ПВО - 95, самолеты - 210, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 521, крылатые ракеты - 120, корабли/катера - 13, специальная техника - ​51.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутовском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.

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