Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 30,85 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 30 850 российских военнослужащих.

https://static.report.az/photo/a057875a-0897-308c-8987-91baf44e8a1f.jpg https://static.report.az/photo/a057875a-0897-308c-8987-91baf44e8a1f.jpg