Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 28 700 человек

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 700 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 460 БПЛА.

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 700 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 460 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ликвидировано 1 263 российских танков, 3 090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 средство ПВО, 204 самолета, 168 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 460 БПЛА, 103 крылатых ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.