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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 28 700 человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 28 700 человек С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 700 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 460 БПЛА.
В регионе
20 мая 2022 г. 10:54
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 28 700 человек

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 700 военнослужащих из личного состава. При этом уничтожены более 460 БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ликвидировано 1 263 российских танков, 3 090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 средство ПВО, 204 самолета, 168 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 460 БПЛА, 103 крылатых ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что группировка Объединенных сил продолжает оборонительную операцию на Донецком и Луганском направлениях. За сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.

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