О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 тыс. человек Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 23 тыс. человек.
В регионе
29 апреля 2022 г. 12:08
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 23 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 986 танков, 2 418 боевых бронированных машин, 435 артиллерийских систем, 151 РСЗО, 73 средства ПВО, 189 самолетов, 155 вертолетов, 1 695 автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 229 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 специальную технику, 4 пусковых установок ОТРК/ТРК", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток противник понес на Изюмском направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Rusiya Ukraynada 23 000 canlı qüvvə itirib"

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi