Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 23 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 23 тыс. человек.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 23 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 986 танков, 2 418 боевых бронированных машин, 435 артиллерийских систем, 151 РСЗО, 73 средства ПВО, 189 самолетов, 155 вертолетов, 1 695 автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 229 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 специальную технику, 4 пусковых установок ОТРК/ТРК", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что наибольшие потери в течение прошедших суток противник понес на Изюмском направлении.