Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 600 человек, 854 танков

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 600 человек.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 600 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 854 танков, 2 205 боевых бронированных машин, 143 реактивных систем залпового огня, 69 систем ПВО, 177 самолет и 154 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 543 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 182 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 27 единиц специальной техники.