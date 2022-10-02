Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 60 тыс. человек

Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских военнослужащих. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 60 110 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 2 377 (+23),
- боевых бронированных машин - 4 975 (+26),
- артиллерийских систем - 1 405 (+8),
- РСЗО - 337 (+1),
- средства ПВО - 176 (+0),
- самолетов - 264 (+0),
- вертолетов - 227 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 796 (+10),
- специальная техника - 131 (+0).