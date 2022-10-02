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Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 60 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 60 тыс. человек Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских оккупантов. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.
В регионе
2 октября 2022 г. 10:55
Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 60 тыс. человек

Украинские защитники ликвидировали уже более 60 тысяч российских военнослужащих. Также ВСУ за минувшие сутки уничтожили вертолет и шесть беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составили:

- личного состава - около 60 110 (+500) человек ликвидировано,

- танков - 2 377 (+23),

- боевых бронированных машин - 4 975 (+26),

- артиллерийских систем - 1 405 (+8),

- РСЗО - 337 (+1),

- средства ПВО - 176 (+0),

- самолетов - 264 (+0),

- вертолетов - 227 (+1),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1015 (+6),

- крылатые ракеты - 246 (+0),

- корабли /катера - 15 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 3 796 (+10),

- специальная техника - 131 (+0).

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın məhv edilən hərbçilərinin sayı 60 mini ötüb"

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