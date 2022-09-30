О нас

Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 59 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 59 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 080 человек.
В регионе
30 сентября 2022 г. 10:19
Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 59 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 080 человек.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 30 сентября потери ВС РФ составили: танки - 2 338 (+13), боевые бронированные машины - 4 932(+23), артиллерийские системы - 1 391 (+6), РСЗО - 333 (+2), средства ПВО - 176 (+1), самолеты - 264 (+2), вертолеты - 225 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 003 (+8), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 768 (+17), специальная техника - 131.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia’s losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 59 mini keçib"

Другие новости из категории

Генпрокуратура: В Украине в результате боевых действий погибли 397 детей
Генпрокуратура: В Украине в результате боевых действий погибли 397 детей
30 сентября 2022 г. 10:30
Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан
Реджеп Тайип Эрдоган в октябре совершит визит в Казахстан
30 сентября 2022 г. 08:57
Оверчук: Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон
Оверчук: Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон
30 сентября 2022 г. 03:12
Зеленский: Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе
Зеленский: Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе
30 сентября 2022 г. 02:43
Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей Украины
Россия признала "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины
30 сентября 2022 г. 01:48
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в Ижевске
Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в Ижевске
29 сентября 2022 г. 21:51
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Украине
29 сентября 2022 г. 21:35
Посольство Италии рекомендовало своим гражданам покинуть Россию
Посольство Италии рекомендовало своим гражданам покинуть Россию
29 сентября 2022 г. 20:35
Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре
Чавушоглу: Турция увеличит военное присутствие на Кипре
29 сентября 2022 г. 20:25
Путин: Конфликты на пространстве СНГ являются результатом развала СССР
Путин: Конфликты на пространстве СНГ являются результатом развала СССР
29 сентября 2022 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi