Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 59 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 59 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 080 человек.

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За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС потеряла 59 080 человек. Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. На 30 сентября потери ВС РФ составили: танки - 2 338 (+13), боевые бронированные машины - 4 932(+23), артиллерийские системы - 1 391 (+6), РСЗО - 333 (+2), средства ПВО - 176 (+1), самолеты - 264 (+2), вертолеты - 225 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 003 (+8), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 768 (+17), специальная техника - 131. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia’s losses