Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 56 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 56 060 человек.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 56 060 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 23 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 254 (+18) ед., боевые бронированные машины - 4 796 (+20), артиллерийские системы - 1 355 (+14), РСЗО - 326 (+8), средства ПВО - 170 (+1), самолеты - 254 (+1), вертолеты - 219 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 950 (+9), крылатые ракеты - 240, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3659 (+29), специальная техника - 126 (+1).

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.