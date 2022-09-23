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Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 56 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 56 тыс. человек Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 56 060 человек.
В регионе
23 сентября 2022 г. 10:32
Генштаб ВСУ: Потери ВС России превысили 56 тыс. человек

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 56 060 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 23 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 254 (+18) ед., боевые бронированные машины - 4 796 (+20), артиллерийские системы - 1 355 (+14), РСЗО - 326 (+8), средства ПВО - 170 (+1), самолеты - 254 (+1), вертолеты - 219 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня - 950 (+9), крылатые ракеты - 240, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3659 (+29), специальная техника - 126 (+1).

Наибольшие потери за минувшие сутки оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

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