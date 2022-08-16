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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 150 человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 150 человек За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 900 человек.
В регионе
16 августа 2022 г. 09:57
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 150 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 900 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 880 ед., боевые бронированные машины - 4 152, артиллерийские системы - 989, РСЗО - 263, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 196, беспилотники оперативно-тактического уровня - 790, крылатые ракеты - 190, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 049, специальная техника - 92.

Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении.

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