Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 150 человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 150 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 900 человек.

https://static.report.az/photo/3bebbaaa-f5fc-327a-8e8e-1702416d432b.jpg https://static.report.az/photo/3bebbaaa-f5fc-327a-8e8e-1702416d432b.jpg

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 43 900 человек. Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ. На 15 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 880 ед., боевые бронированные машины - 4 152, артиллерийские системы - 989, РСЗО - 263, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 196, беспилотники оперативно-тактического уровня - 790, крылатые ракеты - 190, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 049, специальная техника - 92. Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понесли на Донецком направлении. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook