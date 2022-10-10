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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили почти 63 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили почти 63 тыс. человек За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 370 российских военнослужащих. Общее число потерь ВС России с начала боевых действий составляет 62 870 человек.
В регионе
10 октября 2022 г. 11:56
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили почти 63 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 370 российских военнослужащих. Общее число потерь ВС России с начала боевых действий составляет 62 870 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 10 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 495 (+9), боевые бронированные машины - 5 149 (+16), артиллерийские системы - 1 486 (+9), РСЗО - 353 (+5), средства ПВО - 181 (+1), самолеты - 267 (+1), вертолеты - 235, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 097 (+11), крылатые ракеты - 249 (+2), корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 908 (+18), специальная техника - 136.

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