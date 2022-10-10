Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили почти 63 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили почти 63 тыс. человек

За прошедшие сутки ВС Украины ликвидировали 370 российских военнослужащих. Общее число потерь ВС России с начала боевых действий составляет 62 870 человек.

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