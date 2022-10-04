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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,8 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,8 тыс. человек За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали еще 370 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 60 800 человек.
В регионе
4 октября 2022 г. 09:54
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 60,8 тыс. человек

За минувшие сутки ВС Украины ликвидировали еще 370 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 60 800 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На 4 октября потери ВС РФ составили: танки - 2 424 (+44), боевые бронированные машины - 5 018 (+27), артиллерийские системы - 1 407 (+2), РСЗО - 340 (+2), средства ПВО - 177 (+1), самолеты - 266 (+1), вертолеты - 228, беспилотники оперативно-тактического уровня - 1 028 (+2), крылатые ракеты - 246, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 823 (+12), специальная техника - 131.

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Версия на английском языке General Staff: Ukrainian Armed Forces destroyed 44 Russian tanks in last 24 hours 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 44 tankı məhv edilib"

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