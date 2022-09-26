Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 57,2 тыс. человек

Вооруженные силы Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 57 200 человек.

Вооруженные силы Украины ликвидировали 500 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 57 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На 26 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 290 (+15), боевые бронированные машины - 4 857 (+25), артиллерийские системы - 1 369 (+1), РСЗО - 330 (+2), средства ПВО - 172 (+1), самолеты - 260 (+1), вертолеты - 224 (+4), беспилотники оперативно-тактического уровня - 970 (+4), крылатые ракеты - 241, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 711 (+10), специальная техника - 131 (+1).

"Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, - сказано в сообщении.