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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 53 850 человек.
В регионе
15 сентября 2022 г. 10:04
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 53 850 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 15 сентября общие потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 193 (+13) ед., боевые бронированные машины ‒ 4 682 (+17), артиллерийские системы - 1 295 (+5),
РСЗО – 311, средства ПВО ‒ 167, самолеты - 250 (+4), вертолеты – 215, БПЛА оперативно-тактического уровня – 908, крылатые ракеты ‒ 233, корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 522 (+21), специальная техника ‒ 120.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Məhv edilən Rusiya təyyarələrinin sayı 250-yə çatıb"

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