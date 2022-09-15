Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 53 850 человек.

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