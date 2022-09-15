Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,85 тыс. человек

ВС Украины за сутки уничтожили 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 53 850 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 15 сентября общие потери ВС РФ составили: танки ‒ 2 193 (+13) ед., боевые бронированные машины ‒ 4 682 (+17), артиллерийские системы - 1 295 (+5),
РСЗО – 311, средства ПВО ‒ 167, самолеты - 250 (+4), вертолеты – 215, БПЛА оперативно-тактического уровня – 908, крылатые ракеты ‒ 233, корабли /катера ‒ 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3 522 (+21), специальная техника ‒ 120.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.