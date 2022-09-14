Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 350 российских военнослужащих и уничтожили по два самолета и вертолета. Потери ВС России во время полномасштабных боевых действий составили 53 650 человек.

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 350 российских военнослужащих и уничтожили по два самолета и вертолета. Потери ВС России во время полномасштабных боевых действий составили 53 650 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 14 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 180 (+5) ед., боевые бронированные машины - 4 665 (+3), артиллерийские системы - 1 290 (+11), РСЗО - 311, средства ПВО - 167 (+2), самолеты - 246 (+2), вертолеты - 215 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+4), крылатые ракеты - 233, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 501 (+32), специальная техника - 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.