О нас

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 350 российских военнослужащих и уничтожили по два самолета и вертолета. Потери ВС России во время полномасштабных боевых действий составили 53 650 человек.
В регионе
14 сентября 2022 г. 10:35
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 53,65 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 350 российских военнослужащих и уничтожили по два самолета и вертолета. Потери ВС России во время полномасштабных боевых действий составили 53 650 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 14 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 180 (+5) ед., боевые бронированные машины - 4 665 (+3), артиллерийские системы - 1 290 (+11), РСЗО - 311, средства ПВО - 167 (+2), самолеты - 246 (+2), вертолеты - 215 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+4), крылатые ракеты - 233, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 501 (+32), специальная техника - 120 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 53 650-yə yüksəlib"

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi