Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 800 человек.

https://static.report.az/photo/3bebbaaa-f5fc-327a-8e8e-1702416d432b.jpg https://static.report.az/photo/3bebbaaa-f5fc-327a-8e8e-1702416d432b.jpg

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 800 человек. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. На 10 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 832 ед., боевые бронированные машины - 4 086, артиллерийские системы - 971, РСЗО - 261, средства ПВО - 133, самолеты - 232, вертолеты - 193, БПЛА оперативно-тактического уровня - 766, крылатые ракеты - 185, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 005, специальная техника - 89. "Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сказано в сообщении. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Ukraine destroys 9 aircraft of Russia in one day