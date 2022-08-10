Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 800 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 10 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 832 ед., боевые бронированные машины - 4 086, артиллерийские системы - 971, РСЗО - 261, средства ПВО - 133, самолеты - 232, вертолеты - 193, БПЛА оперативно-тактического уровня - 766, крылатые ракеты - 185, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 005, специальная техника - 89.
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сказано в сообщении.