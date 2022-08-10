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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 800 человек.
В регионе
10 августа 2022 г. 10:20
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,8 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 160 российских военнослужащих и сбили вертолет. Всего потери ВС России составили 42 800 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 10 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 832 ед., боевые бронированные машины - 4 086, артиллерийские системы - 971, РСЗО - 261, средства ПВО - 133, самолеты - 232, вертолеты - 193, БПЛА оперативно-тактического уровня - 766, крылатые ракеты - 185, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 005, специальная техника - 89.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine destroys 9 aircraft of Russia in one day 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 9 təyyarəsi məhv edilib"

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