Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,34 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,34 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 140 российских военнослужащих. Всего за время полномасштабных боевых действий ВС России потеряли 42 340 человек.

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ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 140 российских военнослужащих. Всего за время полномасштабных боевых действий ВС России потеряли 42 340 человек. Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. На 8 августа общие потери ВС РФ составили: танки - 1 811 ед., боевые бронированные машины - 4 070, артиллерийские системы - 960, РСЗО - 261, ПВО -

132, самолеты - 223, вертолеты - 192, БПЛА оперативно-тактического уровня – 754,

крылатые ракеты - 182, корабли / лодки - 15, спецтехника – 86 (+0). По данным Генштаба ВСУ, самые большие потери противник понес в Донецком направлении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram