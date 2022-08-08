Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 42,34 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 140 российских военнослужащих. Всего за время полномасштабных боевых действий ВС России потеряли 42 340 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 8 августа общие потери ВС РФ составили: танки - 1 811 ед., боевые бронированные машины - 4 070, артиллерийские системы - 960, РСЗО - 261, ПВО -
132, самолеты - 223, вертолеты - 192, БПЛА оперативно-тактического уровня – 754,
крылатые ракеты - 182, корабли / лодки - 15, спецтехника – 86 (+0).
По данным Генштаба ВСУ, самые большие потери противник понес в Донецком направлении.