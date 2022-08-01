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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 200 военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 41 тыс. человек.
В регионе
1 августа 2022 г. 10:13
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 200 военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 41 тыс. человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие потери ВС РФ на 1 августа составили: танки - 1 768 ед., боевые бронированные машины - 4 011, артиллерийские системы - 932, РСЗО - 259, средства ПВО - 117, самолеты - 223, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 736, крылатые ракеты - 174, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 912, специальная техника - 82.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian casualties
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 41 000-i keçib"

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