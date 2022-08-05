Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41,65 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 150 российских военнослужащих и несколько ПВО. Всего за время полномасштабных боевых действий ВС России потеряли 41 650 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 5 августа потери российской стороны составили: танки - 1 792 ед., боевые бронированные машины - 4 032, артиллерийские системы - 950, РСЗО - 260, средства ПВО - 123, самолеты - 223, вертолеты - 191, БПЛА оперативно-тактического уровня - 742, крылатые ракеты - 182, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 964, специальная техника - 83.
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.