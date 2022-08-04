Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41,5 тыс. человек

С начала боевых действий в Украине потери ВС России составили 41 500 человек.

С начала боевых действий в Украине потери ВС России составили 41 500 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 4 августа общие потери ВС РФ составили: танки - 1 789 ед, боевые бронированные машины - 4 026, артиллерийские системы - 946, РСЗО - 260, средства ПВО - 118, самолеты - 223, вертолеты - 191, БПЛА оперативно-тактического уровня - 742, крылатые ракеты - 182, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 960, специальная техника - 83.

Наибольшие потери ВС РФ были на Бахмутовском и Донецком направлениях.