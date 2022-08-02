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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41,17 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41,17 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 140 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 41 170 человек.
В регионе
2 августа 2022 г. 10:21
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 41,17 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 140 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 41 170 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 2 августа общие потери ВС РФ составили: танки - 1 768 ед, боевые бронированные машины - 4 014, артиллерийские системы - 936, РСЗО - 259, средства ПВО - 117, самолеты - 223, вертолеты - 191, БПЛА оперативно-тактического уровня - 739, крылатые ракеты - 174, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 914, специальная техника - 82.

Согласно данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "İndiyədək Rusiyanın 191 helikopteri zərərsizləşdirilib"

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