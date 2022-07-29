Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 40,5 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 40,5 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 270 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 40,5 тыс. человек.

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ВС Украины за минувшие сутки ликвидировали 270 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 40,5 тыс. человек. Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. На 29 июля общие потери ВС РФ составили: танки - 1 749 ед., боевые бронированные машины - 3 987, артиллерийские системы - 900, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты - 222, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 731, крылатые ракеты - 174, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 870, специальная техника - 77. По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russia's manpower losses in Ukraine reach 40,500