Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 40,23 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 160 российских военных. Общие потери ВС России с начала боевых действий составили 40 230 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 27 июля потери ВС РФ составили: танки - 1 742, боевые бронированные машины - 3 979, артиллерийские системы - 894, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты - 222, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 729, крылатые ракеты - 174, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 854, специальная техника - 75 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.