О нас

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 35,6 тыс. военнослужащих

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 35,6 тыс. военнослужащих В результате боевых действий в Украине общие потери ВС РФ составили 35 600 военнослужащих.
В регионе
30 июня 2022 г. 10:25
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 35,6 тыс. военнослужащих

В результате боевых действий в Украине общие потери ВС РФ составили 35 600 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

На 30 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 573, боевые бронированные машины - 3 726, артиллерийские системы - 7 90, РСЗО - 246, средства ПВО - 104, самолеты - 217, вертолеты - 185, БПЛА оперативно-тактического уровня - 641, крылатые ракеты - 143, корабли / катера - 14, специальная техника - 61.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiya itkilərinin sayını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi