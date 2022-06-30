Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 35,6 тыс. военнослужащих

В результате боевых действий в Украине общие потери ВС РФ составили 35 600 военнослужащих.

В результате боевых действий в Украине общие потери ВС РФ составили 35 600 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

На 30 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 573, боевые бронированные машины - 3 726, артиллерийские системы - 7 90, РСЗО - 246, средства ПВО - 104, самолеты - 217, вертолеты - 185, БПЛА оперативно-тактического уровня - 641, крылатые ракеты - 143, корабли / катера - 14, специальная техника - 61.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.