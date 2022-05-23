Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ составили 29,2 тыс. человек

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 своих военных. Также было уничтожено почти 1 300 танков.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 своих военных. Также было уничтожено почти 1 300 танков.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

Ликвидировано 3 166 боевых бронированных машин, 604 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 ПВО, 204 самолетов, 170 вертолетов, 486 БПЛА оперативно-тактического уровня, 110 крылатых ракет, 13 корабли / катера, 43 спецтехники.

По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Бахмутском направлении.

Напомним, вчера ВС РФ понесли потери на Донбассе. В частности, было уничтожено большое количество техники, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.