Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 800 человек.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 800 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 970 танков, 2 389 боевых бронированных машин, 431 артиллерийских систем, 151 реактивных систем залпового огня, 187 самолет и 155 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 688 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 215 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единица специальной техники.

"Самые большие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", - сказано в сообщении.