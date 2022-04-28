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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 800 человек.
В регионе
28 апреля 2022 г. 11:25
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,8 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 800 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 970 танков, 2 389 боевых бронированных машин, 431 артиллерийских систем, 151 реактивных систем залпового огня, 187 самолет и 155 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 688 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 215 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единица специальной техники.

"Самые большие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Number of destroyed Russian tanks approaches 1,000
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Məhv edilən Rusiya tanklarının sayı 1 000-ə yaxınlaşır"

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