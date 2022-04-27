Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,4 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 400 человек.
Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.
За этот период РФ также потеряла 939 танков, 2 342 боевых бронированных машин, 421 артиллерийских систем, 149 реактивных систем залпового огня, 185 самолет и 155 вертолетов.
Кроме того, ВС России потеряли 1 666 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 207 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единица специальной техники.