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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,4 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,4 тыс. человек Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 400 человек.
В регионе
27 апреля 2022 г. 11:38
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ с начала боевых действий составили 22,4 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 22 400 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 939 танков, 2 342 боевых бронированных машин, 421 артиллерийских систем, 149 реактивных систем залпового огня, 185 самолет и 155 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 666 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 207 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единица специальной техники.

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Версия на английском языке Ukraine says Russia lost nearly 22,400 military personnel since start of military actions

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