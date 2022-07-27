Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 200 российских военных. Общие потери ВС России с начала боевых действий составили 40 070 человек.

https://static.report.az/photo/d6329620-432f-3831-8af4-734486c3786e.jpg https://static.report.az/photo/d6329620-432f-3831-8af4-734486c3786e.jpg