Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 200 российских военных. Общие потери ВС России с начала боевых действий составили 40 070 человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На 27 июля потери ВС РФ составили: танки - 1 738, боевые бронированные машины - 3 971, артиллерийские системы - 883, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты - 222, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 726, крылатые ракеты - 174, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 847, специальная техника - 75 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.