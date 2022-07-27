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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 200 российских военных. Общие потери ВС России с начала боевых действий составили 40 070 человек.
В регионе
27 июля 2022 г. 10:52
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ превысили 40 тыс. человек

ВС Украины за минувшие сутки уничтожили 200 российских военных. Общие потери ВС России с начала боевых действий составили 40 070 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 27 июля потери ВС РФ составили: танки - 1 738, боевые бронированные машины - 3 971, артиллерийские системы - 883, РСЗО - 258, средства ПВО - 117, самолеты - 222, вертолеты - 190, БПЛА оперативно-тактического уровня - 726, крылатые ракеты - 174, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 2 847, специальная техника - 75 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiyanın itkiləri 40 000-i ötüb”

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