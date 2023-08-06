Генштаб ВСУ: Потери российской армии за сутки в Украине составили 590 человек

Генштаб ВСУ: Потери российской армии за сутки в Украине составили 590 человек

За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 630 человек.

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За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 630 человек. Как передает Report , об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Согласно информации, с начала войны российские войска потеряли 249 700 военных. По данным украинской стороны, общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 ориентировочно составили танков - 4237 (+5) ед.; боевых бронированных машин – 8262 (+11) ед.; артиллерийских систем - 4965 (+22) ед.; РСЗО - 705 (+1) ед.; средства ПВО - 466 (+0) ед.; самолетов - 315 (+0) ед.; вертолетов - 311 (+0) ед.; БПЛА оперативно-тактического уровня - 4126 (+10) ед.; крылатые ракеты - 1359 (+12) ед.; корабли/катера - 18 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 7441 (+19) ед.; специальная техника - 734 (+4) ед. Подпишитесь на наш Telegram канал