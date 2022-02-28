Генштаб ВСУ: Потери личного состава российских войск составили около 4,5 тыс. человек

Потери личного состава российских войск за четыре дня войны составили около 4 500 человек.

Потери личного состава российских войск за четыре дня войны составили около 4 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Речь идет о 1 500 убитых и 3 000 раненых, уточнил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

Уничтожено и повреждено 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 ББМ, около 50 орудий, один ЗРК БУК, 4 РСЗО БМ-21 Град, 60 вооружений тактического уровня, два корабля и катера.

При этом подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По информации Генштаба ВСУ, Россия продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.