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Генштаб ВСУ подвел итоги первых 5 месяцев вторжения в Курскую область РФ

Генштаб ВСУ подвел итоги первых 5 месяцев вторжения в Курскую область РФ В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги первых пяти месяцев боевых действий на территории Курской области РФ.
В регионе
7 января 2025 г. 04:50
Генштаб ВСУ подвел итоги первых 5 месяцев вторжения в Курскую область РФ

В Генеральном штабе ВСУ подвели итоги первых пяти месяцев боевых действий на территории Курской области РФ.

Как передает Report, соответствующая информация размещена в Телеграм-канале военного ведомства.

Отмечается, что с начала боев на российской территории общие потери ВС РФ составили более 38 тыс. человек, из них около 15 тыс. – убитыми.

"Операция Вооруженных сил Украины в Курской области Российской Федерации, начавшаяся 6 августа 2024 года, стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость нашего государства. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.

Курская операция имела целью не допустить наступление противника в Сумской области и создание "буферной зоны".

Операция вынудила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также, Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тыс. из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время боевых действий было уничтожено 104 танка, 575 боевых бронированных машин, 1 104 единицы автомобильной техники, 330 артиллерийских систем, 12 РСЗО, 12 средств ПВО, 1 самолет, 3 вертолета, 859 беспилотников, 32 единицы специальной техники.

Кроме того, как утверждает украинская сторона, во время операции было взято в плен 860 российских военных, что позволило "вернуть домой сотни украинских защитников, находившихся в российских тюрьмах".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Kursk əməliyyatının ilk 5 ayının nəticələrini açıqlayıb

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