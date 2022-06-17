Генштаб ВСУ: Отражен штурм ВС России на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины отразили штурм ВС России на нескольких направлениях. Значительный потери он понес в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины отразили штурм ВС России на нескольких направлениях. Значительный потери он понес в Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия подразделения Вооруженных сил Беларуси сосредоточиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

"На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Противник пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, противник применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Северодонецком направлении российские войска продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Противник нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Южнобужском направлении противник применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны ВСУ сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. В Херсонской области у противника значительные потери в живой силе", - сказано в сообщении.