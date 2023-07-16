Генштаб ВСУ отчитался о свыше 4 100 уничтоженных танках ВС РФ

С начала войны в Украине уничтожено свыше 4 100 танков российской армии.

С начала войны в Украине уничтожено свыше 4 100 танков российской армии.

Как передает Report , об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Согласно информации, потери ВС России в Украине составили 237 680 человек.

По данным украинской стороны, с 24 февраля 2022 года ориентировочно уничтожено 4 107 российских танков, 8 026 единиц боевых бронированных машин, 4 481 единица артиллерийских систем, 3 820 оперативно-тактических БПЛА, 425 единиц средств ПВО, 681 ракетная система залпового огня (РСЗО), 315 самолетов, 310 вертолетов, 7 044 единицы автомобилей и цистерн, 666 единиц специальной техники.