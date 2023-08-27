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Генштаб ВСУ отчитался о почти 4 400 уничтоженных российских танках

Генштаб ВСУ отчитался о почти 4 400 уничтоженных российских танках За время войны в Украине уничтожено 4 396 российских танков.
В регионе
27 августа 2023 г. 09:27
Генштаб ВСУ отчитался о почти 4 400 уничтоженных российских танках

За время войны в Украине уничтожено 4 396 российских танков.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

Согласно информации, потери в живой силе ВС России за последние сутки составили 550 человек.

По данным украинской стороны, общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 ориентировочно составили танков - 4 396 (+6) ед., боевых бронированных машин - 8 554 (+15) ед., артиллерийских систем - 5 403 (+24) ед., РСЗО - 728 (+2) ед., средства ПВО - 498 (+1) ед., самолетов - 315, вертолетов - 316, БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 378 (+11) ед., крылатые ракеты - 1411, корабли/катера - 18, автомобильной техники и автоцистерн - 7 854 (+31) ед., специальная техника - 808 (+4) ед.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: Məhv edilən Rusiya tanklarının sayı 4 400-ə çatır

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