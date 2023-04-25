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Генштаб ВСУ: Отбиты 43 атаки ВС РФ на самых тяжелых участках фронта

Генштаб ВСУ: Отбиты 43 атаки ВС РФ на самых тяжелых участках фронта ВС России основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями ВС Украины в течение суток было отбито 43 атаки противника на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои пр
В регионе
25 апреля 2023 г. 09:10
Генштаб ВСУ: Отбиты 43 атаки ВС РФ на самых тяжелых участках фронта

ВС России основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями ВС Украины в течение суток было отбито 43 атаки противника на этих участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От обстрелов пострадал ряд населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел", - сказано в сводке.

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Версия на английском языке Ukraine repels 43 Russian attacks on most difficult frontline sectors

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