Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже около 220 тыс. военных.

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