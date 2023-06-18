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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек За сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже около 220 тыс. военных.
В регионе
18 июня 2023 г. 13:21
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили почти 220 тыс. человек

За сутки украинские военные ликвидировали 650 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже около 220 тыс. военных.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:

- личного состава - около 219 820 (+650) человек ликвидировано;

- танков - 3 984 (+7) ед.;

- боевых бронированных машин - 7 729 (+23) ед.;

- артиллерийских систем - 3 847 (+13) ед.;

- РСЗО - 610 (+1) ед.;

- средства ПВО - 364 (+0) ед.;

- самолетов - 314 (+0) ед.;

- вертолетов - 304 (+2) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 371 (+7) ед.;

- крылатые ракеты - 1 211 (+12) ед.;

- корабли/катера - 18 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 6 571 (+14) ед.;

- специальная техника - 522 (+2) ед.

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